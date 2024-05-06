كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بشخص متوفى بدائرة القسم.

ضبط المتهم بقتل عاطل في مدينة نصر بسبب خلافات بينهما

بالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم وتم تحديد مرتكب الواقعة عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم "يحمل جنسية ذات الدولة" وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم المشار إليه، قام على إثرها العامل بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.