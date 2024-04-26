اليوم.. الأقباط يحتفلون بجمعة ختام الصوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام"

نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال جمعة ختام الصوم والتي تعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهي الصوم الأربعيني المقدس، وسبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

طقس جمعة ختام الصوم

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس

ويتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى

ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة

أما عن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة، المقرر لها يوم 3 مايو المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

فقد أشارت الكاتدرائية إلى أنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى؛ لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات، لافتة إلى وجود دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة ودعوة أخرى لحضور قداس عيد القيامة

ولفتت الكاتدرائية، إلى أنه يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أوالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، كما أنه غير مسموح للمشاركين في الصلوات "كهنة - شمامسة - شعب" باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

ونوهت بأن خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر، ونرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

وواصلت: نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة، والامتناع عن المجىء إلى الكاتدرائية، حرصا على سلامة باقي المصلين، مشيرة إلى فتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

ويُحيى الأقباط في الجمعة العظيمة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم الجمعة العظيمة أو الحزينة، الذين يقضون فيها 12 ساعة في صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.