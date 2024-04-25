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الكرازة

مطران إيبارشية القوصية يترأس اليوم الثالث من رياضة الصوم الأربعيني

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث من رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية قلب يسوع، بالقوصية.

جاءت عظة اليوم الثالث على لسان الأب الدكتور ميلاد صدقي اللعازري، مدرس اللاهوت العقائدي، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، والمرشد الروحي لعدد من الجمعيات الرهبانية.

وقد استمع أبناء الكنيسة في مستهل الأمسية الروحية إلى باقة من الترانيم الروحية، كما تحدث راعي الإيبارشية في كلمته، انطلاقًا من الآية الكتابية "تصلي له فيستمع لك" ( أيوب ٢٢ / ٢٧ )، داعيًا الحضور إلى المواظبة على الصلاة، حتى تتغير حياتهم، وتتقدس نفوسهم، لأن الصلاة، التى تُرفع من القلب، تصل إلى قلب الله.

وانطلق الأب د. ميلاد صدقي في تأمله من قراءة النص الإنجيلي ( مر ١١ / ١٢ - ١٤ )، ودراسة موقف الرب يسوع من التينة غير المثمرة، وتأمل مثل الكرامين القتله.

وقال الأب اللعازري إن في تأملنا لموقف الرب يسوع من التينة غير المثمرة، وذكره مثله الكرامين القتله إنما يريد ان يعلن لنا الرب رسالة نبوية تحذيرية، تؤكد أن حياتنا ليست ملكية خاصة، بل إن الرب هو صاحب الكرم، وما يعطينا في حياتنا من مواهب، ووزنات علينا أن نستثمرها، حتى يحصل الرب على الثمر، الذي يريده منا.

وتناول الأب ميلاد أيضًا بالشرح عدد من الأمثلة، التي تشير إلى الرسل، الذين يهبهم لنا الرب وهم كلمة الله في الكتاب المقدس، الكنيسة، الضمير متحدثًا بإسهاب عن أنواع الضمائر، المسئوليات الموكلة إلينا في العائلة، والدراسة، والعمل.

وأكد الأب ميلاد أن الرب لن ياخذ الكرم من الكنيسة، لكنه ياخذه من الأشخاص غير المثمرين، حتى يعطيه لمن يؤدون الثمر في أوانه.

واختتم الأب ميلاد صدقي اللعازري تأمله بالقراءة في نشيد ( ارميا ٥/ ١- ٧ ) داعيًا الحضور إلى الصلاة القلبية، والإصغاء إلى صوت الرب.

الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك فعاليات اليوم الثالث رياضة الصوم الأربعيني بكاتدرائية قلب يسوع

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