الكنيسة الكاثوليكية تحي ذكري القديس جيوفاني باتيستا بيامارتا
تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، ذكرى القديس جيوفاني باتيستا بيامارتا الكاهن ورسول الشبيبة.
ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا الاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- ولد جيوفاني باتيستا بيامارتا في بريشيا في 26 نوفمبر 1841. كان والداه، جيوسيبي بيامارتا وريجينا فيراري، من طبقة اجتماعية متواضعة؛ وكان والده يعمل حلاقًا. نال المعمودية في اليوم التالي لولادته، 27 نوفمبر، في كنيسة رعية القديسين فاوستينو وجيوفيتا، التي احتفل بها بالمناولة الأولي الاحتفالية، حيث نال أيضا سر التثبيت المقدس.
- كانت فترة مراهقته صعبة للغاية: فقد فقد والدته وهو في التاسعة من عمره، وعندما توفيت أخته الكبرى وأخوه الأكبر، بقي وحيدًا مع أخيه الأصغر ووالده الذي كان غالبًا ما كان يشرب الخمر.
- ومع ذلك، فقد تمكّن من الحصول على تعليم قوي من خلال الذهاب إلى الرعية وخطابة القديس توما. ومن خلال جده لأمه، وبعد أن أنهى دراسته، وجد عملًا لدى صانع المراتب جيرولامو زانوليني الذي اعتبره واحدًا من العائلة. كان هو الذي لاحظ تدهورًا جسديًا لدى الصبي، فأرسله في عطلة إلى قرية فاليو القريبة.
- هناك، التقى جيوفاني بكاهن الرعية دون بانكرازيو بيزانا، الذي كان بمثابة أب ثانٍ له الذي أدرك على الفور استعداد جيوفاني للحياة الكهنوتية؛ ولكن، بسبب سوء حالته الصحية من جهة، وبسبب قلة الإمكانيات من جهة أخرى، اضطر جيوفاني باتيستا إلى الانتظار حتى بلغ التاسعة عشرة من عمره ليدخل المدرسة الإكليريكية في بريشيا.
- هناك، من عام 1860 إلى 1865، كرّس نفسه للدراسة بإخلاص، لكنه تميز أكثر في التقوى والانضباط. في 23 ديسمبر 1865، رُسم كاهنًا. بدأ خدمته الكهنوتية في كارزاغو ريفييرا، حيث شجع بشكل خاص التعليم المسيحي. بعد ثلاث سنوات، نُقل إلى بيديزولي، حيث نُقل الأب بانكرازيو بيزانا.
- في عام 1870، تبعه مرة أخرى، وانتقل إلى كنيسة القديس ألكسندر في وسط بريشيا، حيث أسس قاعة تعليم مسيحي للرجال.
- وهكذا أمضى الأب يوحنا ثلاثة عشر عامًا من الرسولية المثمرة بين شباب بريشيا، حقق فيها نتائج رائعة وكسب احترام فتيانه.
- بينما كانت مدينة بريشيا تمر بالثورة الصناعية وتشهد خلافًا كبيرًا بين المجتمع المدني والمجتمع الديني، تساءل دون جيوفاني كيف يمكنه أن يخلق شيئًا جديدًا لتكوين الشباب، خاصة أولئك الذين يخاطرون بفقدان إيمانهم لأنهم يأتون إلى المدينة بحثًا عن عمل. لذلك طلب المساعدة من أحد أصدقائه الكهنة، بيترو كابريتي، الذي كان قد أسس مدرسة إكليريكية لرجال الدين الفقراء بالقرب من كنيسة سان كريستو.
- عُيِّن في عام 1883 رئيسًا لرعية بافوني ميلا في المنطقة السفلى في بريشيا. كان المؤمنون قد أُهملوا لفترة طويلة واعتادوا على جميع أنواع الخطايا، لكنه تمكن من كسبهم من خلال وعظه الذي كان عاطفيًا ومتجذرًا في كلمة الله.
- ومع ذلك، فقد كان يتنقل أكثر فأكثر ذهابًا وإيابًا بين بافوني وبريشيا إلى أن انتقل أخيرًا إلى هناك لإكمال عمله
- . كانت البداية الرسمية لمعهد أرتيغيانيلي الذي وُضع تحت حماية قدّيسي الشباب، فيليب نيري ولويجي غونزاغا، في 3 ديسمبر1886، بقداس احتفل به الأب جيوفاني باتيستا في كنيسة القلب الأقدس في كنيسة الإكليريكية في سان كريستو، وحضره أول أربعة فتيان واثنان من رجال الدين. في مساء اليوم نفسه، لاحظ أحد الفتيان أنه لم يكن لديه طعام فسأله: "يا أبتاه، أنت لا تأكل؟ ومنذ ذلك الحين، أصبح الجميع ينادونه بذلك (الأب الذي لا يأكل). في الأول من فبراير 1887، تخلّى رسميًا عن رعية بافوني، ولكن بعد أكثر من عام بقليل من افتتاح المعهد
- أرسل الأسقف المونسنيور كورنا بيليغريني في طلبه: اعتبر أن العمل غير آمن، وبالتالي أصدر مرسومًا بإغلاقه. استمع الأب بيامارتا إلى رئيسه في صمت
- منذ عام 1888، لم يتوقف نمو الأرتيجانيلي: تضاعفت المباني والورش. تلقى الشباب تدريبًا تقنيًا مدعومًا بإتقان الآلات وكفاءة المدربين. إلا أن المؤسس المجتهد أدرك أن المشاكل نفسها موجودة أيضًا في المجال الزراعي، وتفاقمت بسبب الأزمة الوشيكة لظهور أنظمة زراعية جديدة أكثر عقلانية وعلمية على عكس الأساليب القديمة، مما جعل العديد من الشباب يهجرون الحقول.
- مرة أخرى، التقى بكاهن ديناميكي آخر هو جيوفاني بونسينيوري، الذي رعى تأسيس مدرسة عملية للزراعة لتطبيق الأساليب العقلانية وإعادة التقييم الاقتصادي للقطاع الزراعي.
- وهكذا، في فبراير 1895، اشترى الأب بيامارتا مزرعة مساحتها 140 هكتارًا مع مبانٍ في ريميدلو سوبرا في مقاطعة بريشيا، بينما بدأ الأب بونسينيوري عمله في نوفمبر من نفس العام.
- كما شهد العام التالي صدور العدد الأول من (La Famiglia Agricolo) " عائلة الفلاحين" وهي صحيفة توضح العمل. وبمرور السنوات أصبحت المؤسسة معروفة ومقدرة من قبل عامة الناس، خاصة في عام 1896، الذكرى العاشرة لتأسيسها.
- في وقت لاحق بدأ الأب بيامارتا يقلق بشأن استمرارية عمله في المستقبل: لقد أهمل فكرة إحياء أبناء مريم للقديس لودوفيكو بافوني في بريشيا، وفكرة الانضمام إلى الساليزيان بدعوة من الطوباوي دون ميشيل روا، أول خليفة للقديس يوحنا بوسكو.
مع مرور الوقت، وضع رغبته الخاصة: بتأسيس عائلة رهبانية، مؤلفة من كهنة وعلمانيين، يوجهون التعليم المهني للشباب، ومن النساء المساعدات اللواتي سيقمن بالمهام الأكثر ملاءمة لوضعهن.
ورحل في 25 أبريل1913م. ونُقل جثمانه إلى بريشيا، وأقيمت له جنازة مهيبة ودفن في مقبرة فانتينيانو، في كنيسة عائلة كابريتي، حيث كان صديقه القديم دون بيترو مدفونًا بالفعل. في عام 1926 تم نقله إلى كنيسة معهد أرتيغيانيلي المكرسة للقديس فيليب نيري. بعد ثلاثين عامًا من وفاة المؤسِّس في عام 1943، قدّمت جماعة العائلة المقدّسة في الناصرة التماسًا إلى أسقف بريشيا، المونسنيور جياسينتو تريديتشي، للبدء في عملية التطويب الكنسي.