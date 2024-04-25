الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس مرقس الإنجيلى الشهيد

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري القديس مرقس الإنجيلي الشهيد، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني، الذي قال إن القديس ولد في الجليل وهو واحد من اثني وسبعين تلميذًا أرسلهم يسوع ليعلنوا الخبر السار.

ويعرف القديس بأنه الرفيق الأمين للقديس بطرس، مؤسس الجماعة المسيحية بالإسكندرية وكاتب أقدم إنجيل.

أبرز المعلومات عن القديس مرقس الإنجيلي

