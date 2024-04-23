البصخة المقدسة.. متي تبدأ الكنيسة القبطية أسبوع الألام 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد أسبوع الألام 2024، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ تبدأ الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي في 28 أبريل الجاري، أسبوع الآلام 2024، وهو الأسبوع الأكثر قدسية فى السنة القبطية.

أسبوع الألام 2024

وتشهد الكنائس المسيحية خلال تلك الفترة تشديدات أمنية، وذلك بالتزامن مع احتفالاتها بأسبوع الألام وعيد القيامة المجيد، والذي تبدأ بأحد الشعانين.

وأسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدسة، هو أهم أيام السنة وأكثرها روحانية.

يعد أسبوع الألام هو أسبوع مملوء والذي يكون ممتلئ بالذكريات المقدسة في أخطر مرحلة من مراحل الخلاص، وأهم فصل في قصه الفداء، وقد اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من العهدين القديم والحديث.

متي يبدأ أسبوع الألام 2024؟

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التي شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم سبت النور.

ووفقًا البابا شنودة الثالث في مقاله عن أهمية أسبوع الألام أنه تتشح الكنيسة بالستور السوداء بعد انتهاء صلوات قداس أحد السعف، وترفع هذه الستور قبل صلاة ليلة عيد القيامة وتبدل بالستور البيضاء وأعلام القيامة وكان المؤمنون والأولون يبلغون درجة قصوى من التقشف حتى أنهم كانوا يصومون من ليلة الجمعة حتى صباح عيد الفصح بلا طعام ولا شراب، وفى بعض القرى يمتنع الأقباط عن أكل الأشياء الحلوة المذاق، وتمتنع النساء عن الزينة فى هذا الأسبوع، ويلبسن الأسود، ولايصنعن مخبوزات العيد إلا بقدوم هذا الأسبوع.

وخلاله يكثر الذهاب إلى الكنيسة حيث يقضى المسيحيون أوقاتًا طويلة فى الصلاة تختلف عن الأيام المعتادة.

موضحًا: وكان هذا الأسبوع مكرسًا كله للعبادة، يتفرغ فيه الناس من جميع أعمالهم، ويجتمعون في الكنائس طوال الوقت للصلاة والتأمل.