الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم احتفالا لاستقبال رفات القديس فرنسيس

نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، برنامج استقبال رفات القديس فرنسيس على مستوى المحافظات بمصر مع الأب مراد مجلع رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية ورهبان الأقليم بالاستعدادات المطلوبة لاستقبال رفات القديس فرنسيس.

ومع بداية هذا العام تم افتتاح سنة مخصصة بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة للقديس فرنسيس يوم 4/1/2024 في جبل لافيرنا حيث هناك انطبعت جروحات السيد المسيح في جسده الطاهر.

وفي إطار الاحتفالات بأن رفات هذا القديس فرنسيس تأتي مرة ثانية إلى مصر، فالمرة الأولى جاء إلى مصر يحمل السلام في وسط الحروب الإفرنجية حيث تقابل مع السلطان الملك الكامل في دمياط عام 1219 م وفي هذه الأيام يأتي إلينا مرة أخرى فنطلب منه أن يحمل لنا السلام كما جاء حاملا السلام في الماضي، فالعالم اليوم يحتاج إلى السلام.

من هو القديس فرنسيس

هو قديس عظيم من ضمن قديسين الكنيسة الكاثوليكية من مواليد 1182- 1226م من إيطاليا بمدينة أسيزي وهو مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية على مستوى العالم، وتوجد هذه الرهبنة في 117 دولة. والرهبنة على مدار تاريخها في خدمة الكنيسة ومنها باباوات على السدة البطرسية، رؤساء أساقفه، وأساقفه ورهبان مفكرين لخدمة الكنيسة والمجتمع ويبشرون بالإنجيل وبالسلام في وسط الحروب، لأن هذا القديس العظيم يطلق عليه قديس السلام.

ويطلق أيضًا عليه رجل الإنجيل ومسيح آخر بسبب حياته التي غيرت الكثير على مستوى تاريخ الكنيسة، وهو أول قديس يجعل الرهبنة تكون خدمتها في وسط العالم يعلنون بشارة الإنجيل بطرق مختلفة، لأجل خدمة الإنسان.

وضعت الرهبنة برنامج زيارة رفات القديس فرنسيس كالتالي:-

الخميس 23 مايو: مع بهجة وفرح برفات القديس فرنسيس في وسطنا تحتفل الرهبنة بالنذور الدائمة للراهب بيتر عبد ربه بكنيسة سان جوزيف – القاهرة وبمشاركة الضيوف

الجمعة 24 مايو:

• 10 ص: حج ديني لكنائس القاهرة بالمقطم (البرنامج حكايات فرنسيس بمصاحبة الترانيم وكلمات روحية).

• 6 م: القداس الافتتاحي للزيارة في كنيسة "سان جوزيف" بمشاركة المجتمع الكنسي بالكامل- قداس بكل اللغات وكورال سان جوزيف

السبت 25 مايو:

• 6 م: استقبال الرفات بكنيسة "غيط العنب"- الإسكندرية.

الأحد 26 مايو:

• 10 ص: استقبال الرفات بكنيسة "سان جورج"- الإسكندرية.

• 4 م: حج ديني لكنائس الإسكندرية (البرنامج: حكايات فرنسيس بمصاحبة الترانيم وكلمات روحية).

• 6 م: استقبال الرفات بكنيسة "سانت كاترين"- الإسكندرية بمشاركة المجتمع الكنسي.

الإثنين 27 مايو:

• 6 م: استقبال الرفات بكنيسة "للبازيليك"- مصر الجديدة.

الثلاثاء 28 مايو:

• استقبال الرفات "بمطرانية أبو قرقاص".

الأربعاء 29 مايو:

• حج ديني لكنائس أبو قرقاص- بفندق المطرانية (البرنامج: حكايات فرنسيس بمصاحبة الترانيم

وكلمات روحية).

الخميس 30 مايو:

• استقبال الرفات بكنيسة "جروحات القديس فرنسيس" – بأسيوط.

الجمعة 31 مايو:

• 10 ص: حج ديني كنائس أسيوط- بكنيسة سانت تريزا (البرنامج: حكايات فرنسيس بمصاحبة الترانيم وكلمات روحية)

• 6 م: استقبال بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة.

السبت ١ يونيو:

• استقبال الرفات بكنيسة "الفرنسيسكان" بالأقصر.

الأحد 2 يونيو:

• صباحا: استقبال الرفات بكنيسة سيدة الملائكة بالطويرات.

• مساء: كنيسة القديس فرنسيس بالرزيقات وختام الزيارة.