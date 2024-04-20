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الكرازة

استعد.. موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

موعد احتفال عيد
موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال عيد شم النسيم 2024 إذ يحل موعد شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم الإثنين 6 مايو 2024.

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موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

وقال القمص يوحنا نصيف كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشيكاغو في دراسة له: انه يتساءل الكثيرون عن سِرّ ارتباط عيد شمّ النسيم المصري بعيد القيامة المسيحي وأيضًا يتساءلون عن سبب تغيير موعد العيدين من عام لآخَر، وعلى أي أساس يتمّ تحديد الموعِد..؟! ولماذا يختلف موعد الاحتفال أحيانًا بين الطوائف المسيحيّة المتعدّدة

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  احتفال عيد شم النسيم 2024


وتابع أن عيد شمّ النسيم هو عيد مصري قديم، كان أجدادنا المصريون يحتفلون به مع مطلع فصل الربيع، وكلمة "شمّ النسيم" هي كلمة قبطيّة (مصريّة) ولا تعني "استنشاق الهواء الجميل"، بل تعني: "بستان الزروع".. "شوم" تعني: "بستان"، و"نيسيم" تعني: "الزروع"،  وحرف "إن" بينهما للربط مثل of بالإنجليزيّة.. فتصير الكلمة "شوم إن نيسيم" بمعنى "بستان الزروع".. وقد تطوّر نطق الكلمة مع الزمن فصارت "شم النسيم" التي يظنّ الكثيرون أنها كلمة عربيّة، مع أنها في الأصل قبطيّة (مصريّة).

وأوضح: بعد انتشار المسيحيّة في مصر حتى غطّتها بالكامل في القرن الرابع، واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بهذا العيد (شم النسيم) إذ أنه كان يقع دائمًا داخل موسم الصوم الكبير المقدّس الذي يسبق عيد القيامة المجيد.. وفترة الصوم تتميَّز بالنسك الشديد والاختلاء والعبادة العميقة، مع الامتناع طبعًا عن جميع الأطعمة التي من أصل حيواني.. فكانت هناك صعوبة خلال فترة الصوم في الاحتفال بعيد الربيع، بما فيه من انطلاق ومرح وفرح ومأكولات.

ولفت: “لذلك رأي المصريون المسيحيّون وقتها تأجيل الاحتفال بعيد الربيع (شمّ النسيم) إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد والذي يأتي دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شمّ النسيم يوم الإثنين التالي له”.

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