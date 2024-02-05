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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ترقيات المعلمين 2024.. شروط ورابط التسجيل فى ترقيات 400 ألف معلم لعام 2024

ترقيات المعلمين 2024
ترقيات المعلمين 2024

عادت ترقيات المعلمين 2024، لتتصدر محركات البحث بالتزامن مع إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين عن ضوابط جديدة بشأن ترقيات المعلمين 2024، والشروط الواجب تحققها فيمن ستشملهم حركة الترقيات.

ترقيات المعلمين 2024

وتستهدف ترقيات المعلمين 2024 ما يقارب 400 ألف معلم، حسبما أعلنت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث تغطى ترقيات المعلمين مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية وأيضًا مختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفى شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

وقد أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، لجميع المرشحين للترقية الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024، والتأكد من انطباق شروط الترقية عليهم، ومن ثم بدء خطوات التسجيل على موقع الأكاديمية لمن تتوافر لديهم شروط الترقية عبر رابط التسجيل والاستعلام عن حركة الترقيات من هنا.

شروط ترقيات المعلمين

ومن بين الشروط الواجب توافرها فى المعلم المرشح للترقية أن يكون قد أكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل، بحد أدنى، والحصول في أخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط، وأن يكون المعلم أيضًا على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

كما يتطلب الاستفادة من ترقيات المعلمين حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين، وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية، مع تضمين طلب التسجيل للترقيات الرخصة المهنية وغيرها من المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.

وتتولى الإدارات التعليمية مهمة التحقق من توافر الشروط اللازمة في كل معلم متقدم للحصول على شهادة صلاحية الترقي من خلال الأوراق المقدمة لكل معلم.

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