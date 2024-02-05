رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

تعلن مديرية التعليم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي المحافظ فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لامتحانات طلاب الإعدادية والتي انطلقت يوم 17 يناير وانتهت في 24 يناير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024

توفر البوابه الإلكترونيه لمحافظه المنيا كافة الخدمات التعليمية لطلاب ومعلمي المحافظة، وستوفر البوابه الالكترونيه لمحافظه المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تشمل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 كافة مدارس محافظة المنيا بالمراكز والقرى الموجودة بها ومنها أبو قرقاص وملوي وديرمواس، مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي، سمالوط، والمنيا.

رابط البوابة الالكترونية لمحافظه المنيا

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024، من خلال زيارة الرابط الالكتروني التالي هنا، وستتوفر على الموقع نتيجة 3 إعدادي محافظة المنيا فور اعتمادها من المحافظ.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنيا 2024 خلال الأسبوع الجاري مع اقتراب عمليات التصحيح ورصد الدرجات من الانتهاء، وبعدها يتم اعتمادها من المحافظ وتوفيرها في المدارس وعلى البوابه الالكترونيه لمحافظه المنيا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ، وجاء كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة

ليكون المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 140 درجة، وهناك بعض المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية 20 درجة، والتربية الفنية 20 درجة، والحاسب الآلي 20 درجة.