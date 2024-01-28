الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

اخر اخبار امتحانات
اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024  في يونيو المقبل بعد تأجيل وزارة التربية والتعليم موعدها أسبوعين، وحددت الوزارة شكل امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال فبراير المقبل، بعد انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 .

متى يبدا امتحان الثانوية العامة 2024؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم  موعد امتحان الثانوية العامة 2024 والتي كانت وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي في 15 يونيو 2024، وأعلنت الوزارة تأجيلها لمدة أسبوعين لتكون يوم 22 يونيو 2024.

 وسيتم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في فبراير المقبل. 

هل امتحانات الثانوية العامة ورقي 2024؟

حددت وزارة التربية والتعليم إذا كانت امتحانات الثانوية العامة ورقي أم على التابلت، فوفق بيان الوزارة تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقي فى المدارس بلجان مؤمنة.

كما حددت شكل امتحان الثانوية العامة لتكون أسئلة اختيارية يتم الإجابة عنها فى البابل شيت وأخرى مقالية تمثل 15% يتم الإجابة عنها فى ورقة بيضاء مخصصة لها، ويتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنك الأسئلة بعد مراجعتها بدقة قبل طباعتها.

الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

بالخطوات.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسومها

ما هي متطلبات استمارة الثانوية العامة؟

لكي يتمكن طلاب الثانوية العامة من دخول الامتحانات لابد من ملئ استمارة الثانوية العامة والتي بدأت خلال يناير الجاري وتنتهي خلال شهر فبراير وفق بيان وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع الطلاب كتابة استمارة 3 ثانوي بالدخول عبر الرابط التالي:

 https://moe-register.emis.gov.eg/

وتسجيل كافة البيانات الموجودة أمامك، مع تجهزي الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الصف الثالث الثانوي وهي  نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منها وإيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال، رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليه، ويقوم الطالب بتسديد 215 جنيه في البريد المصري ويرفق الوصل مع الأوراق.

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تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.. والأوراق المطلوبة

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