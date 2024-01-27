السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى "إعصار- 2"

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى "إعصار- 2" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.

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