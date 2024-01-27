انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى "إعصار- 2"

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى "إعصار- 2" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.