مسئول بمعهد الشارقة للتراث: "القاهرة للكتاب" يثرى المشهد الثقافى العربى

أكد مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث الدكتور منّي بونعامة، أن مشاركة المعهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب تعد واحدة من المشاركات المهمة والقيمة التي يحرص معهد الشارقة للتراث عليها في كل عام، لما للمعرض من أهمية وقيمة في إثراء المشهد الثقافي العربي وفي التعرف على طرق جديدة لصناعة الكتاب والنشر في المنطقة العربية.

وقال مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، إنه يتم عرض نخبة من أحدث إصدارات معهد الشارقة للتراث في جناحه بمعرض القاهرة للكتاب، والتي تشمل جوانب التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي من التراث الإماراتي والخليجي والعربي، وهذه القضايا والموضوعات التي تشغل اهتمام المعهد يحاول من خلالها أن يشارك جمهور الثقافة في مصر بهذا المنتج العلمي والمعرفي.

وأضاف أن المعهد يهدف من خلال هذه المشاركة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر وفي الدول العربية، لأن المعرض أصبح يقدم مساحة كبيرة للتعارف والتواصل والتنسيق والتبادل الثقافي بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الثقافية العاملة في هذا المجال.

وتابع “أنه من خلال تجاربنا السابقة أصبح المعهد يعد رافدًا أساسيًا ومهمًا لإثراء المكتبة العربية والمصرية على حد سواء، لأننا قدمنا على مدى السنوات الماضية أكثر من 700 عنوان متنوعة في مجالات التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي منها الكتب والمعاجم والسلاسل والموسوعات والمجلات والمنشورات المصاحبة للفعاليات الكبرى التي يصدرها على مدار العام”.

تعزيز التنوع الثقافي في إصدارات معهد الشارقة للتراث

وأوضح أنه في هذه الدورة من المعرض نشارك بنخبة من أحدث الإصدارات يصاحبها برنامج ثقافي متنوع يهدف إلى إثراء برامج معرض القاهرة للكتاب منها محاضرات، بالإضافة إلى توقيع وإطلاق مجموعة من الإصدارات التراثية وكتب لباحثين وأكاديميين منهم الدكتور عبدالعزيز صلاح سالم، ونخبة أخرى من الكتاب المصريين الذين عمل المعهد خلال الفترة الماضية على إصدار وتبني العديد من إنتاجهم العملي والثقافي والتراثي بهدف تعزيز التنوع الثقافي في إصدارات معهد الشارقة للتراث.

وعن أبرز الإصدارات المصرية التي حظي بها الجناح، قال إن هناك العديد منها في كل المجالات أبرزها: "عن الغزل والنسيج، وحرفة الفخار الشعبي في القاهرة وعلم هندسة التراث العمرانين مضيفا" لدينا مجموعة عناوين قيمة جدًا فيما يتعلق بالتراث المصري لأن الهدف الآن في سلسلة عالم التراث أن يكون بها أكثر من كتاب عن التراث المصري، فنجد كتابًا عن الثقافة العربية لعباس محمود العقاد، والرحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن، وكتاب إحياء التراث وكلها لكتاب مصريين، وكتاب أدب السيرة الشعبية العربية الذي يقع في جزءين لفاروق خورشيد، وكتب لزكي نجيب محمود".

الماء والنباتات في الموروث الشعبي المصري

وأضاف" أن هذا بالإضافة إلى سلسلة تتحدث عن الماء والنباتات في الموروث الشعبي المصري وقصص الحيوان في التراث المصري، قراءات استكشافية، فهى مجموعة من الإصدارات القيمة والمتنوعة التي نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على أبرز الجهود التي قمنا بها على المستوى الفردي والمؤسسي في جمهورية مصر العربية ومعهد الشارقة للتراث بوصفه مؤسسة ناشرة لهذه المعارف".

وتعقد الدورة الـ55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتم اختيار دولة النرويج كضيف شرف المعرض هذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

وتشهد الدورة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية، والعربية، والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، فيما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.