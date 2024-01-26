فعاليات خاصة لـ"الطفولة والأمومة" على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُنفِّذ المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الفعاليات الخاصة بالطفل والتي تُقام على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالألعاب الترفيهية "الرسم والتلوين" فضلًا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم كلعبة "اعرف حقك" من خلال "السلم والثعبان"، والدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وكيفية التواصل معه عبر آلياته المختلفة.

ويستمر توافد الزائرين على جناج المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يدعو المجلس للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات والمناقشات الخاصة بحقوق الطفل للتوعية بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها كالعنف والإساءة والإهمال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفى ذات السياق، قالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وأن مشاركة المجلس في هذا المحفل يأتي في إطار الحرص الدائم على بناء وعي وشخصية الطفل، مؤكدة أهمية تعزيز القراءة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع والإبداع، فضلًا عن الإسهام في جعل الطفل عضوًا فاعلًا مواكب للتطورات والتغييرات وبناء شخصٍ واعٍ بما يسهم في تشكيل الهوية المصرية للطفل.

وأضافت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيسهم بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة المعرض، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للأهالي والأسر، لتعريفهم بالدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس، وتمكين الفتيات ومناهضة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث وعمل الطفل، والتوعية بالأنشطة الخاصة بمبادرة "دوّي" التي ينفذها المجلس، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين.

شخصية المعرض

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام.

ويشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

معرض الكتاب

معرض الكتاب