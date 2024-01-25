أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. كيف يؤثر على الحوامل والأطفال؟

بالتزامن مع تزايد حالات البرد والأنفلونزا عند الكثير من الأشخاص حاليًا، تزايد البحث أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل، عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، حيث يواجه الأشخاص تحديًا فى معرفة هل هي نزلة البرد أم متغير كورونا، الجديد، خاصة أن الأعراض قد تتشابه إلى حد بعيد بينهم.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

أكد الخبراء أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتشابه مع الأمراض التنفسية الأخرى والتى تتمثل فى، السعال والحمى، والتهاب فى الحلق، وبالرغم من أنه شائع جدًا في كل من الأنفلونزا وكورونا، إلا أن الألم الذي يسببه فيروس كورونا يكون مرتفعا مقارنة بالأنفلونزا، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الشديد، والصداع الشديد الذى يستمر لأيام.

وأشار الخبراء إلى أن الأعراض تتضمن أيضًا الإسهال أو القيء في كل من الأنفلونزا وكورونا، ولكن في حالة كورونا تكون شديدة، ثم ضيق التنفس فى مرضى كورونا الذى يعتبر عرضًا شديد الخطورة، ويجب أن تعرض فورًا على الطبيب لتقيم مدى الحاجة لدخول المستشفى لتجنب مشاكل الرئة، وتتضمن الأعراض أيضًا الفقدان المفاجئ لحاسة الشم والتذوق.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

كما أكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1، يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، خاصةً الرضع، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

كما يسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

