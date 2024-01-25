الخميس 25 يناير 2024
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مصر

"التمريض" تهنئ "السيسى" و"وزير الداخلية" والشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

نقيب التمريض
نقيب التمريض

هنأ مجلس النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية، والشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72 وذكرى ثورة 25 يناير.

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وأكدت نقيب التمريض على اعتزاز وتقدير مجلس النقابة بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة من تضحيات نفيسة لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن بكل صدق وإخلاص لتحقيق الأمان الكامل لكافة المواطنين داخل مصر، لافته إلى أن رجال الشرطة البواسل قدموا أرواحهم الغالية فداءًا للوطن والذين سطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري.

كلمة الرئيس حملت رسائل مطمئنة للشعب المصرى

كما أشادت الدكتورة كوثر محمود، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الإحتفال بذكرى عيد الشرطة، والتى حملت رسائل مطمئنة للشعب المصرى بكافة قطاعاته، حيث أكد الرئيس أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، كما شدد أن مصر ستبقى قوية على مر الزمان.

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وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية، ما هو إلا تأكيد لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس أن مصر ستواصل دائما الوقوف بجانب أشقائها فى فلسطين، ستواصل دورها حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه.

الذكرى الثالثة عشر لثورة 25 يناير

وفى الختام، هنأت جموع الشعب المصرى بالذكرى الثالثة عشر لثورة 25 يناير المجيدة، التي سجلت فصلًا جديدًا فى تاريخ نضال الشعب المصرى، داعيه الله تعالى أن يعيدها على مصر الغالية بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.

السيسي وزير الداخلية الشعب المصري عيد الشرطة ثورة 25 يناير

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