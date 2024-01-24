الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، التي أجراها إلى محافظة بورسعيد، اليوم، والتي استهلها باللقاء مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تلاها افتتاح مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام التابع أيضًا لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ثم افتتاح مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي في بورسعيد.

وشملت فعاليات الافتتاح، عرض فيديو وثائقي عن خدمات مجمع الشفاء الطبي، وخدمات مركز الشفاء للغسيل الكُلوى الجديد بالمجمع الطبي، تلاها جولة تفقدية في المركز وتفقد غرف الكشف والعزل والطوارئ، إضافة إلى تفقد صالات الغسيل الكُلوي، واستطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمركز خلال فترة التشغيل التجريبي، حيث أشاد المنتفعون بجودة الخدمات والالتزام بمعايير سلامة وأمان المرضى، معربين عن مدى رضاؤهم الشديد عن الخدمة وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية بمركز الشفاء للغسيل الكُلوى.

أحدث التجهيزات الطبية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي يتكون من دورين، ويضم عدد 43 ماكينة غسيل كُلوي، وأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى، ويقدم المركز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الكُلى، وملحق به عيادات خارجية للمتابعة المستمرة للمرضى سواء مرضى الغسيل الكُلوي أو ما بعد زراعة الكُلى، مؤكدًا جودة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لمركز الشفاء للغسيل الكُلوى، ومؤكدًا أن المركز يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في أمراض الكُلى، ويقدم خدماته لأهالي محافظة بورسعيد وإقليم القناة.

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وأضاف السبكي، أن مجمع الشفاء الطبي هو أكبر صرح طبي في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه يوفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ومشيرًا إلى أنه بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمرحلة الأولى من المجمع "مستشفى التضامن" أكثر من 400 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه التكلفة الإنشائية، وأكثر من 50 مليون جنيه تكلفة استكمال التجهيزات الطبية، وأكثر من 25 مليون جنيه تكلفة التجهيزات غيرالطبية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 400 ألف خدمة حتى الآن بمجمع الشفاء الطبي.

ونوه السبكي، أن مجمع الشفاء الطبي يضم أكثر من 300 سرير داخلي، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والغرف المجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومركز متكامل للغسيل الكُلوي، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، فضلًا عن عدد من الأجنحة والغرف الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، مما يضمن توفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشمولية للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان، وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

وتابع السبكي: أن منظومة هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير المنشآت الطبية، سواء مجمعات طبية شمولية، أو مستشفيات، أو مراكز ووحدات رعاية صحية أولية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الطبية والإدارية والفنية، والتوظيف الأمثل والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات والتكنولوجيات الطبية، لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمة.

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ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المنظومة أحدثت تحولًا كبيرًا في البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، وجودة الخدمات، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تقدم مستوى راقي ومتميز من الخدمات والرعاية الصحية لأبناء بورسعيد، ومضيفًا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وصارت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ: بإشادته بجودة التجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى لمركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أن هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة هيئة الرعاية الصحية، وموجهًا الشكر والتقدير لكل القيادات والعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية على ما يقدمونه من خدمات ورعاية صحية متكاملة على أعلى مستوى لأبناء محافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على الدور الحيوي الذي لعبته محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمحافظة في دعم نجاح منظومة هيئة الرعاية الصحية على أرض بورسعيد، متابعًا: نعمل مع محافظ بورسعيد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز الوصول لأهداف مصر 2030.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، خلال زيارته الميدانية إلى محافظة بورسعيد، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع الهيئة في بورسعيد، والدكتور حاتم رمضان، مدير وحدة حاضنة الأبحاث بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات والمسئولين في محافظة بورسعيد.

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