الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

الصحة تستقبل سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

استقبلت وزارة الصحة والسكان، سفير دولة نيبال لدى مصر، سوشيال لامسال، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدولتين لدعم وتعزيز القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزارة استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع بين الدولتين وأهمية خلق شراكات فعالة وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصحية.

زيادة عدد الطلاب الوافدين

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة نيبال للدراسة في كليات الطب المصرية، حيث أشاد السفير في هذا الشأن بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للطلاب الوافدين، معربًا عن تطلعه لزياد عدد الطلاب بما يضمن تعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات الطبية.

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وأضاف "عبدالغفار" أن وقد الوزارة أكد خلال الاجتماع على الاستعداد لاستقبال الطلاب والخبراء من الفرق الطبية بدولة نيبال لحضور المؤتمرات والمحافل العلمية التي تُقام على أرض مصر، بما يساهم في تعزيز وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية، وذلك من خلال نقل الخبرات المصرية وتحقيق الاستفادة من التقدم والنجاح الذي حققته مصر في دعم المنظومة الصحية.

التحديات الصحية

وتابع "عبدالغفار" أن وفد الوزارة أكد خلال الاجتماع  على الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لدولة نيبال لمواجهة التحديات الصحية ونقل الخبرات التي حققتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة في مختلف المجالات الصحية، مما ساهم بدوره في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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