الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تتفقد مستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال” وتوجه بتحويل الأرض المجاورة لمستشفى طوارئ

مستشفى الكبد والجهاز
مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال

وجه وفد وزارة الصحة والسكان، بإعداد دراسة وافية لتحويل قطعة الأرض الملاصقة لمستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال”  التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد، لتحويلها إلى مستشفى طوارئ بطاقة استيعابية ١٠٠ سرير، لتكون مستشفى إحالة لحوادث الطرق، وتضم مركزا لعلاج السموم وآخر لعلاج الحروق، مع وضع برنامج وظيفي متكامل للمستشفى بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد وفد الوزارة اليوم الثلاثاء، مستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال”  التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وذلك في إطار زياراته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة البحيرة.

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يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

حالات المناظير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان وفد الوزارة تفقد عيادة الرمد  ووحدة الإفاقة واطلع على المعدل اليومي لحالات المناظير حيث يتم إجراء من ٨ الى ١٠ حالات يوميا، فضلا عن عد الحالات الأخرى  التي يتم استقبالها من المستشفيات الأخرى الخاصة بالوزارة والجهات التابعة ومستشفى التأمين الصحي.

وتابع "عبدالغفار" أن وفد الوزارة استجاب لاستغاثة والدة طفل في الصف الخامس الابتدائي يعاني من ضمور العضلات وتأخر في النمو موجها التأمين الصحي بسرعة توفير العلاج الخاص بالطفل.

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يذكر أن مستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال”  تقدم خدمات عمليات المناظير حيث تضم المستشفى عدد ٨ أسرة للمناظير ووحدة إفاقة بواقع ٥ أسرة إفاقة مجهزة، وتشمل ٨ عيادات خارجية وهي الأسنان والرمد والأطفال والتغذية والباطنة والكبد والسونار والأشعة العادية وعيادة البذل وعيادة النساء، كما أن المستشفى مزودة بصيدلية ومخزن أدوية ومعمل وبنك دم.

مركز طب أسرة الأبعادية الجديدة

وتابع عبدالغفار أن الوزير واصل جولته بتفقد مركز طب أسرة الأبعادية الجديدة بدمنهور الذي عمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث يقدم المركز خدمات الرعاية الأولية والمبادرات الرئاسية وخدمات الطوارئ وتعمل العيادات الخارجية بنظام العيادات الصباحية والمسائية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء على مدار الأسبوع، حيث شدد الوزير على تكثيف العمل بالعيادات المسائية بحيث تشمل كافة التخصصات الطبية بما يسهم في تغطية كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف "عبدالغفار " أن الوزير تفقد عيادة تنظيم الأسرة والمشورة بالمركز واطلع على مخزون وسائل تنظيم الأسرة موجها بسرعة توفير ومد المركز بالوسائل اللازمة، كما وجه الوزير بسرعة الوقوف على استلام كافة المنشآت الطبية التي تدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة"  بالمحافظة والعمل على سرعة فرشها وتجهيزها لدخولها حيز التشغيل.
ضم وفد الوزارة الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي  والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة.

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