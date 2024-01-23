الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

متحور فيروس كورونا
متحور فيروس كورونا

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وذلك بعد التحديث الوبائى الجديد الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا بشأن الوضع العالمي والإقليمي، حيث يتضمن معلومات عن حالات الإدخال إلى المستشفيات وحالات القبول في وحدات العناية المركزة، وتحديثات عن المتغيرات المثيرة للاهتمام والمتغيرات قيد الرصد.

نسب الانتشار متحور فيروس كورونا الجديد

قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور JN.1 يعد حاليًا أكثر  انتشارًا ويتم الإبلاغ عنه الآن من قبل 71 دولة، وهو ما يمثل حوالي 66% من التسلسلات في الأسبوع 52 مقارنة بحوالي 25% في الأسبوع 48. 

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

أعراض كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن المتحورات السابقة وتشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.


تأثير متحور كورونا على الحوامل والأطفال

تؤثر متحورات كورونا وعلى رأسها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

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وأكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، خاصةً الرضع، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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