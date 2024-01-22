الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، نتيجة لانتشاره فى العديد من دول العالم، كما أنه أصبح يشكل نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض متحور كورونا الجديد

أجمع الخبراء أن هناك أعراض أساسية لمتحور فيروس كورونا NJ.1، والتى تمثلت فى..

- السعال: يمكن أن يكون السعال المستمر من الأعراض الشائعة للمتحور الجديد.

- البرد: يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان أو انسداد الأنف.

- ألم الحلق: تم الإبلاغ عن التهاب في الحلق أو عدم الراحة في الحلق.

- الصداع: قد يعاني الأفراد المصابون بمتغير JN1 من الصداع.

- الإسهال،  قد تحدث أعراض الجهاز الهضمي، مثل حركات (الإسهال).

- ضيق تنفس خفيف: قد يعاني بعض الأفراد من ضيق تنفس خفيف في بعض الأحيان.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2024.. وتأثيره على الحوامل والأطفال

وبدورها حددت وزارة الصحة والسكان أعراض المتحور الجديد، وتشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

وأكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

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أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

كما تؤثر متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.
 

متحور فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا JN1 التهاب في الحلق حددت وزارة الصحة والسكان عدد من تأثير متحور كورونا على الأطفال

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