الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تختتم برنامجًا تدريبيًا حول أنظمة اليقظة الدوائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء برنامج تدريبي عن أنظمة اليقظة الدوائية بشركات الأدوية والتفتيش عليها (من المستوى التأسيسي حتى المستوى المتقدم).

وقالت إنه تم خلال البرنامج التدريبي، تأهيل وتمكين ممثلي اليقظة بشركات الأدوية للإلمام التام بأنظمة اليقظة الدوائية بالشركات، وقواعد تقييمها بطريقة عملية، وكذلك شرح آليات استيفاء ملفات أنظمة اليقظة المقدمة لهيئة الدواء المصرية ممثلة في الإدارة العامة لليقظة الصيدلية ومعايير التقديم المطلوبة لكل ملف ليتم قبوله من قبل الإدارة، بالإضافة إلى شرح واستيفاء كل ما يخص عملية التفتيش على قسم اليقظة الدوائية بالشركات.

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يأتي ذلك في إطار العمل على رفع الكفاءات ومواكبة التطور المستمر عالميًا ومحليًا، والارتقاء بمستوى العمل لأعلى كفاءة ممكنة بمجال اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية، وذلك بضمان التطبيق لأسس الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية الأمر الذي ينعكس بالتبعية على سلامة وأمان الدواء ووصوله بأقصى فاعلية وأمان للمريض.

رفع قدرات الصيادلة في مختلف المجالات الدوائية بأسوان

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بأسوان، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصري.

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وقالت إنه تم خلال البرنامج مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري عالميًا، وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها، كما استعرض البرنامج جهود هيئة الدواء المصرية في ضبط الأسواق.

يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية، ويستهدف رفع كفاءة السادة الصيادلة والعاملين بالصيدليات العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آليات مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.

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