الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا لمحاكاة التطبيق العملى للمعايير المصرية للاعتماد داخل منشآتها

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، وذلك بالتعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح البيان: يهدف البرنامج التدريبي، الذي انطلق داخل عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى إمداد المتدربين من مسئولي الجودة بكل المنشآت الصحية، بالمعرفة والمهارات الفنية لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت، وتنمية قدراتهم على استقراء وفهم وتفسير معايير الاعتماد وتأهيلهم بعد انتهاء عملية المحاكاة على تطبيق كل معايير الاعتماد بجدارة وكفاءة.  

الرعاية الصحية تؤكد استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمات صحية للمواطنين

واستكمل البيان: تستمر فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، على مدار 13 أسبوعا بمستشفيات الزهور والرمد والحياة بورفؤاد والنصر التخصصي ببورسعيد، يتم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والداخلي والرعايات، والعمليات والصيدلية، والمعمل، والأشعة بالمستشفيات للاطلاع على آلية تقديم الخدمات الطبية، طبقًا لأعلى معايير الجودة، وكذلك الاطلاع على سجلات العمل والسجلات الطبية ونماذج الملف الطبي وملفات العاملين ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعزيز قدرات المتدربين حول التطبيق الأمثل لمعايير الجودة داخل المنشآت.

البرامج التدريبية الخاصة بالجودة

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج التدريبي يتضمن تدريبًا عن بُعد، لأخصائي الجودة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على البرامج التدريبية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والمُعدة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني "JICA".

وكالة التعاون الدولي اليابانية

معربًا عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية، والتي تعزز جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرضًا على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.

txt

الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من حملة «صحتك..امسك فيها بايدك وسنانك» بالتأمين الصحي الشامل

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد تم تحت إشراف كل من الدكتورة مروة طه، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير عام الجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتدريب مديرو الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية والموارد البشرية بكل من مستشفيات "الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، الزهور" بمحافظة بورسعيد.

IMG-20240118-WA0049
IMG-20240118-WA0049
IMG-20240118-WA0047
IMG-20240118-WA0047
الرعاية الصحية التطبيق العملي معايير سلامة المرضى جايكا قطاع الرعاية الصحية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تؤكد استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمات صحية للمواطنين

الصحة العالمية: تراجع تعاطى التبغ رغم الجهود التى تبذلها دوائر صناعة التبغ لمحاولة تقويض التقدم المحرز

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ.. الإثنين

"الصحة" تطلق قافلة طبية مجانية بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الدواء: ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية

"الطفولة والأمومة" يعقد ورشة عمل مراجعة الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال

الصحة: تفعيل وتحديث الحزمة التدريبية لأطباء التكليف للتدريب على الأمور الإدارية والمهارات الطبية

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس