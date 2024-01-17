الصحة: تفعيل وتحديث الحزمة التدريبية لأطباء التكليف للتدريب على الأمور الإدارية والمهارات الطبية

قالت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قامت بتفعيل الحزم التدريبية لأطباء التكليف "حديثى التخرج" والتى كان يتم تطبيقها منذ أكثر من 12 عاما، حيث كان يتم تدريب أطباء التكليف في شكل مجموعات من جميع المحافظات قبل استلام التكليف بشكل رسمى.

وأشارت إلى أنه يتم تدريب الأطباء نظريًا وعمليًا على كافة طرق تقديم الخدمة الطبية، كما يتطرق التدريب للأمور الإدارية بالوحدات الصحية في حال تولى طبيب التكليف إدارة الوحدات الصحية بشكل كامل.

إعادة تفعيل الحزمة التدريبية

وقالت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه حاليًا تم إعادة تفعيل الحزمة التدريبية للتكليف بعد تحديثه من خلال قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، حيث تتولى الوحدات الصحية مسئولية تدريب طبيب التكليف فور استلامه لمهام عمله، وتم تطبيقه بالفعل على دفعة مارس الماضى والتى استلمت تكليفها رسميًا مايو الماضى.

وأضافت أنه تبلغ مدة التدريب أطباء التكليف على الحزمة التدريبية ما يقارب 16 يوما، ويتضمن التدريب الأمور الإدارية والمهارات الطبية ومنها انعاش القلب الرئوي وأمراض السكر والضغط، وكيفية إحالة المرضى للمستشفيات، وكيفية رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، والتدريب على كافة الخدمات الطبية المقدمة في وحدات الرعاية الأساسية.

رفع كفاءة الاطباء

وقالت الدكتورة علا خير الله، إن المهمة الأساسية للقطاع هى رفع كفاءة الاطباء وتأهيل الكوادر الطبية فى كافة التخصصات الطبية بالمنشأت الصحية، وذلك من خلال موازنة خصصتها الدولة للتدريب الطبى المستمر، كما أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الأطباء فقط وإنما تشمل كافة الأطقم الطبية ومنهم التمريض والصيادلة والفنيين، بالإضافة إلى تأهيل الأطقم الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية وحملة "100 يوم صحة"، ونؤكد إننا كقطاع التدريب والبحوث نتعامل مع كافة قطاعات الوزارة "الوقائي/ العلاجي" ومديريات الصحة في المحافظات.