الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور كورونا الجديد 2024 وتأثيره على الحوامل والأطفال

متحور كورونا
متحور كورونا

زاد خلال الساعات الماضية البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، نتيجة لانتشاره فى الكثير من الدول.

نسب متحور فيروس كورونا الجديد 2024

وأكدت البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه بلغت نسبة الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا حوالي 60 في المئة من الإصابات الجديدة في أوائل يناير الجارى.

قائمة الدول التى سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "JN.1 "

وأشارت إلى أن الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا أقل بشكل ملحوظ مقارنة بشهر يناير 2023

أعراض كورونا الجديد

أكد أطباء الرعاية الأولية أنه من المستحيل التمييز بين أعراض كوفيد-19 وأعراض الإنفلونزا من دون إجراء تحليل PCR.

بدورها، قالت وزارة الصحة أعراض المتحور الجديد، لافته إلى إنها تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال والحوامل 

وكشف الخبراء عن خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 للأطفال بإعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

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فيروس JN.1.. أطعمة تعزز المناعة لمواجهة متحورات كورونا الجديدة

كما تؤثر متحورات كورونا على الحوامل حيث انهم معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة. 

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