الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى صدر إمبابة للوقوف على معدلات التنفيذ

تفقد قيادات وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اطلعت علي أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، ووجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفي إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

أعمال التطوير

وأضاف عبدالغفار، أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، ومصعد وغرفة طبيب، بالإضافة لغرفة مدير العمليات، مشيرا إلي أن أعمال التطوير بدأت في شهر أكتوبر عام 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 مليون و321 ألف جنيه.

وأشار عبد الغفار، أن المساحة الإجمالية للمستشفي تبلغ 4200 متر، مقسمة علي 3 مباني (رئيسي، وعيادات، ومعامل وأشعة)، بطاقة استيعابية 72 سرير، مقسمين إلي 52 سرير داخلي، و5 أسرة طوارئ، و5 أسرة رعاية متوسطة، و10 أسرة رعاية مركزة، مشيرا إلي أن المستشفى تضم تخصصات ( المناظير، وعمليات الصدر، ووظائف تنفس، واشعة الإيكو، ومعمل غازات الدم)

حضر الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مبادرة صحية جديدة

وفى سياق أخر، عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي، يستعرض محاور عمل المبادرة الجديدة والتي تأتي الصحة النفسية ضمن ركائزها الأساسية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة الجديدة تنقسم إلى ثلاثة مبادرات فرعية إحداهما للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.