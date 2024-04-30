الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الخارجية التايلاندى يقدم استقالته من منصبه

وزير الخارجية التايلاندي
وزير الخارجية التايلاندي بانبري فاهيتثانوكورن

قدم وزير الخارجية التايلاندي بانبري فاهيتثانوكورن استقالته من منصبه ؛ بعد تعديل وزاري أدى إلى الإطاحة به من منصبه الثاني كنائب لرئيس وزراء البلاد، سريتا تافيسين.

وأوضح تافيسين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الإثنين - أن إسقاط فاهيتثانوكورن من منصبه الثاني كان بهدف السماح له بالتركيز على دوره كوزير للخارجية، ومع ذلك فقد أعرب تافيسين عن احترامه لقرار فاهيتثانوكورن.

وكان فاهيتثانوكورن قد شارك في العديد من الجهود الدبلوماسية، من بينها القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط للتفاوض على إطلاق سراح عمال تايلنديين احتجزوا كرهائن خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، كما أنه بذل جهودًا في مبادرة للمساعدات الإنسانية لميانمار التي نزح منها ملايين الأشخاص بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في عام 2021.

يذكر أن الحكومة في تايلاند تسمح لوزرائها بشغل مناصب وزارية متعددة، وأنه من الشائع أن يتم تعيين أيضًا الوزراء الكبار نوابًا لرئيس الوزراء.

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