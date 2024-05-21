انتشال 6 فتيات.. تفاصيل جديدة حول حادث "معدية أبوغالب" (صور)

كشف شهود عيان، لـ«الدستور»، تفاصيل جديدة حول حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب من معدية أبوغالب، التي تقل الركاب والسيارات في نهر النيل من المنوفية إلى الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وأشار شهود العيان إلى أن السيارة كانت قادمة من المناشي، وتستقلها 22 فتاة من العاملات في شركة تصدير منتجات زراعية.

ولفتوا إلى نجاح الأهالي في استخراج 6 فتيات من مستقلي السيارة، والبحث مستمر عن باقي الفتيات بعد الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن، مع وصول قوات الإنقاذ النهري.

وقد سقطت سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب، في المياه، من على متن معدية أبوغالب، التي تقل السيارات والمواطنين المتنقلين بين محافظتي المنوفية والجيزة، اليوم الثلاثاء.

استغاثات لإنقاذ الركاب



واستغاث العديد من المواطنين عبر العديد من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ السيارة ومن بداخلها من ركاب.

ووصلت على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى موقع سقوط السيارة، وجارٍ التعامل في محاولة لإنقاذ الركاب.

حادث "معدية أبوغالب

حادث "معدية أبوغالب

حادث "معدية أبوغالب

حادث "معدية أبوغالب