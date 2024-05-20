مصرع 3 أشخاص إثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بالعياط

شهد مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، حادث أليم اليوم حيث انفجرت إسطوانة غاز، داخل أحد المنزل، وقد تسبب الحادث في مصرع 3 مواطنين.

وتوجهت قوة أمنية من مباحث مركز العياط إلى مكان الحادث، وقامت بمعاينة مكان الواقعة، واستدعت سيارات الإسعاف لنقل جثامين الضحايا الثلاثة إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليهم تحت تصر النيابة العامة.

وقام ضباط مباحث مركز العياط بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بانفجار اسطوانة غاز داخل شقة في أحد القرى بمركز العياط ، وقد توجه رجال الأمن مكان البلاغ لإجراء الفحص والتحريات.

كشفت التحريات والعاينات الأولية، أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بينهم طفلين من أسرة واحدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.