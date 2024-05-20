الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

12 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بتشويه وجه تلميذة بمدرسة فصل

كارولين مرقس
كارولين مرقس

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 12 يونيو المقبل، أولى جلسات محاكمة موظفة شئون ادارية متهمة بسكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس داخل مدرسة بمنطقة فيصل ما أدى لإصابتها بحروق في الوجه والكتفين. 

 

وانتهت نيابة العمرانية من التحقيقات باحالة الموظفة المتهمة الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة الاصابة الخطأ نتيجة سكب المياه المغلية على التلميذة المجني عليها. 

 

واستمعت النيابة خلال التحقيقات، لأقوال المجني عليها وقالت:" كنت واقفة مع أصحابي فى فناء المدرسة وتفاجأت بأن فى مياة مغلية نازلة عليا وبسرعة حطيت إيدى على وشي وكنت اشعر بوجع شديد".

وأضافت: "إدارة المدرسة أخدتنى على طول على الدكتورة اللى فى المدرسة وحطتلى كريم للحروق وبعدها طلعت عند مكتب المديرة ثم توجهنا الى القسم أنا وبابا وماما". 

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وواجهت النيابة الموظفة المتهمة بأقوال الطفلة، فأقرت أنها قامت بالفعل بإلقاء المياه الساخنة من "ترمس شاي" لكنها نظرت للأسفل أولا، ولم يكن أحد في فناء المدرسة لكنها فوجئت بصرخات الطفلة ولم تكن تقصد اذيتها، قررت النيابة اخلاء سبيل الموظفة بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات. 

وتبين من التقرير الطبي الوارد للنيابة حول توقيع الكشف الطبي على الطفلة كارولين مرقس ان اصاباتها عبارة عن حروق طفيفة لم تسبب تشوهات في الوجه وسيتم التئامها دون ترك عاهة. 

وبعد سماع جميع الأطراف وورود التقارير الطبية قررت النيابة إحالة الموظفة للمحاكمة امام محكمة الجنح. 

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