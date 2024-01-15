تاج الدين: مصر قدمت 5 مليارات و862 مليون جنيه لغزة حتى يناير 2024

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى غزة، مؤكدًا أن مصر على مدار تاريخها لم تقلل المساعدات الطبية التي تقدمها لكل الدول، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أرض مصر يستفيدون من خدمات الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ظهر اليوم الإثنين، بشأن أوضاع الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط.

وقال إن إجمالي المساعدات التي قدمتها مصر إلى غزة حتى يناير 2024، بلغ 5 مليارات و862 مليون جنيه مصري، بما يعادل نحو 196 مليون دولار أمريكى تشمل التكلفة الإجمالية للمساعدات والخدمات التى قام بها الهلال الأحمر المصرى، وهى ما تعادل نحو 70 مليون دولار وتتمثل فى دعم لوستى بمدينة رفح والعريش.

مساعدات طبية

وأضاف تاج الدين، أن مصر استقبلت مساعدات طبية، سواء من خلال البر أو البحر أو الجو لتقديمها لغزة، حيث استقبلت نحو 425 طائرة مساعدات بسعة 11.2 مليون طن من 34 دولة و8 باخرات محملة بالمساعدات الإغاثية من 3 دول، فضلًا عن تطوع مئات المصريين لتقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه تم تجهيز 310 سيارات إسعاف للهلال الأحمر الفلسطينى بالمستلزمات الطبية نتيجة لنقص المستلزمات الطبية من الجانب الفلسطينى، لافتًا إلى أن المستشفيات المصرية استقبلت 1329 مصابًا من غزة منهم حالات مصابة بالأورام، بالإضافة إلى الأطفال المبتسرين، كما تم إجراء عمليات جراحية بلغ عددها 840 حالة تدخل جراحي للمصابين في غزة داخل المستشفيات المصرية.

يشارك في المؤتمر ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أياديل سباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.