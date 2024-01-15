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مصر

"الصحة العالمية": 150 ألف مصاب على الأقل بالأمراض التنفسية الحادة فى غزة

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وضع الأمراض التنفسية فى قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك 150 ألف مصاب على الأقل بالأمراض التنفسية الحادة في غزة، والناتجة عن اكتظاظ السكان في المخيمات والذين اقترب عددهم لنحو 2 مليون مواطن.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذى عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ظهر اليوم، بشأن أوضاع الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط.

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وقالت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن سكان غزة يعانون مخاطر سوء التغذية، والتي قد تزيد من عوارض وخطورة الأمراض التنفسية والمعدية. 

نقص كبير فى المضادات الحيوية واللقاحات

وشددت الدكتورة رنا الحجة على ضرورة توفر الأدوية، لافتة إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في المضادات الحيوية واللقاحات، حيث إن هناك انقطاعًا دام 3 أشهر من وصول اللقاحات لقطاع غزة، والكميات التي يتم إيصالها محدودة للغاية، لافتة إلى أن هناك تواصلًا مع الأونوروا لتوصيل المساعدات بشكل أكبر.

يشارك فى المؤتمر ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أياديل سباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وكان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المنظري" أن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرًا إلى أن 93% من أهالي القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.

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