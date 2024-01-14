الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية.. الصحة العالمية: سكان غزة يعيشون جحيمًا ولا يوجد مكان آمن بالقطاع

سكان غزة
سكان غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن سكان غزة يعيشون جحيمًا ولا يوجد مكان آمن بالقطاع بعد 100 يوم من الحرب.

القطاع الصحي في غزة بحاجة ملحة للدعم والحماية

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، قد قال إن القطاع الصحي في قطاع غزة في حاجة ملحة للدعم والحماية المستمرين لضمان استمرار عمل شرايين الحياة الحيوية.

وأعرب تيدروس في بيان له عن قلقه إزاء الظروف الصعبة التي تواجهها المرافق الطبية في غزة.

القاهرة الإخبارية منظمة الصحة العالمية سكان غزة مكان آمن بالقطاع يعيشون جحيم القطاع الصحي الحماية للدعم

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