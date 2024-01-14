القاهرة الإخبارية.. الصحة العالمية: سكان غزة يعيشون جحيمًا ولا يوجد مكان آمن بالقطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن سكان غزة يعيشون جحيمًا ولا يوجد مكان آمن بالقطاع بعد 100 يوم من الحرب.

القطاع الصحي في غزة بحاجة ملحة للدعم والحماية

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، قد قال إن القطاع الصحي في قطاع غزة في حاجة ملحة للدعم والحماية المستمرين لضمان استمرار عمل شرايين الحياة الحيوية.

وأعرب تيدروس في بيان له عن قلقه إزاء الظروف الصعبة التي تواجهها المرافق الطبية في غزة.