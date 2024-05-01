ترويع وبلطجة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام مدرسة للغات بالهرم (صور)

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اقتحام مجموعة من الصبية مدرسة متميزة للغات بمنطقة كفر الجبل بالهرم.

ويمثل 2 من المتهمين امام النيابة لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة اليهم ومقاطع الفيديو المتداولة حول الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء عدد من اولياء الامور وشهود العيان لسماع اقوالهم حول الحادث.

كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم قد تلقى بلاغًا من مدير مدرسة متميزة للغات تابعة لإدارة الهرم التعليمية بمنطقة مساكن كفر الجبل التابعة للقسم بقيام عدد من الصبية باقتحام المدرسة وترويع التلاميذ ووقعت مواجهات بينهم وبين المدرسين الذين حاولوا التصدي لهم وتمكنوا من التحفظ على اثنين منهم.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ حيث تمكنت القوات بإشراف العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب من ضبط 2 من المتهمين.

وقرر عدد من شهود العيان والعاملين بالمدرسة أن عدد من الصبية اعتادوا الوقوف أمام الشارع الذي يضم مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي لمعاكسة الطالبات والتعدي على الطلبة وافتعال المشكلات وتعددت شكاوى أولياء الأمور منهم إلا أنهم فوجئوا بهم بعد أن اشتبكوا مع عدد من الطلبة أمام المدرسة تجمعوا واقتحموا المدرسة بعد أن تسلقوا الأسوار والباب محاولين التعدي على الطلبة داخل المدرسة.

اضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية انهم عندما تصدى لهم المدرسين اشتبكوا معهم وتمكنوا من التحفظ علي اثنين منهم حتى تم إبلاغ الشرطة وتم تسليمهم لهم.

وحطم عدد من المتهمين زجاج سيارة مهندس بنفس المنطقة وسرقة محتوياتها وقام بتحرير المحضر رقم ١٣٣٢٩ جنح الهرم.

يكثف رجال الأمن بقيادة العميد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم جهودهم لضبط باقي المتهمين الهاربين بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتحديدهم، وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

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