نتيجتك الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024

مع قرب انتهاء امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024 عبر جوجل، في جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالترم الثاني، بينما يتاح للطلبة الحصول على درجات الامتحانات عبر الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم.

رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024، وخطوات الحصول على النتيجة.

موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات حسب الاسم

تنشر وزارة التربية والتعليم من هنا نتائج امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل المختلفة، حيث أنها أعلنت المدارس عن نتائج امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس وقد بدأ نشر نتيجة الامتحانات في جميع المدارس، إذ أنها تأخر الإعلان عن النتيجة في عدد من المدارس، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان على ظهور جميع الدرجات لجميع الطلاب في الأسبوع الجاري من خلا المواقع الرسمية مع توفير كشوف النتيجة بالمدارس بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج الامتحانات برقم الجلوس

وتوفر البوابة الرسمية لمحافظة الجيزة نتائج الترم الثاني للطلاب بالمحافظة برقم الجلوس، إذ أنه تم الانتهاء من التدقيق للأوراق ورصد درجات جميع المواد، حيث أن ستضم المرحلة الابتدائية عدد كبير من الطلبة لذلك ترغب الاسر بمعرفة خطوات الحصول على نتائج الصف الرابع والخامس والسادس ابتدائي وذلك يكون باتباع التالي:

ادخل لبوابة محافظة الجيزة من هنا. اختر منها نتائج سنوات النقل. أضف بيانات الصف وفي العام الدراسي. ثم اكتب بيانات الطالب أو الطالبة. واخيرا اضغط على استعلام تجد نتيجة الامتحانات.

بوابة التعليم الاساسي الصف الرابع والخامس الابتدائي

وقامت بوابة التعليم الاساسي بنشر نتيجة الصف (الرابع والخامس الابتدائي) في جميع مدارس المحافظة، حيث أن الوزارة أكدت على الانتهاء من تصحيح الامتحانات في كل المدارس في المحافظة، بينما سيتم نشر كشف نتيجة الامتحانات في كل محافظة باسم الطالب ورقم الجلوس ودرجات جميع المواد، وسيمكنك الاستعلام بالرقم القومي حول نتيجة الامتحانات باتباع الطريقة التالية: