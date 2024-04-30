جثة بلا أحشاء.. فك لغز مقتل طالب في الدقهلية.. والده: مين عمل فيك كدا يا ضنايا (صور)

"وحيد أمه وأبوه بيساعدهم في مصاريف البيت وبيصرف على مدرسته ودروسه".. كلمات عبر بها أهالي عزبة محروس بمركز السنبلاوين في الدقهلية، عن حزنهم الشديد عقب العثور على جثة طالب إعدادية منزوع الأحشاء وسط الشارع.

التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الدقهلية كشفت عن هوية المجني عليه، حيث تبين أنه يدعى "فتحي.ر.ف" 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم في عزبة محروس التابعة لقرية بشمس بمركز السنبلاوين.

شكلت قيادات أمن الدقهلية فريق بحث رفيع المستوى لكشف غموض الجريمة نظرًا للحالة البشعة التي عثر على الجثة بها خاصة أنه كان منزوع الأحشاء، إثر إصابته بشق في البطن والصدر أدى لخروج جزء من أمعائه خارج بطنه.

صرخة أب

والد الصبي المجني عليه تلقى اتصالاً من مركز الشرطة للذهاب إلى المستشفى من أجل أمر هام، خاصة بعد إبلاغه بتغيب ابنه منذ 24 ساعة، فأصيب والد الطالب بحالة من الفزع على ابنه المختفي وفور وصوله إلى المستشفى عرضوا عليه جثة من أجل التعرف عليها وبيان إذا كانت تخص ابنه فانهار الأب باكيًا صارخًا: "مين عمل فيك كده يا ضنايا".

وقال والد الطالب، إنه آخر مرة التقى نجله كانت في السابعة والنصف مساء يوم اختفائه، بحي السوعة بندر السنبلاوين، حال قيادة كلًا منهما مركبة توك توك وسلم عليه قائلا: "عايز حاجة يا ابويا" وانصرف مكملاً عمله بقيادة توك توك يساعده من خلاله في الإنفاق على المنزل وعلى دراسته وأنه الابن الوحيد له.

توصلت التحريات الأولية إلى أن ارتكاب الجريمة كان بدافع السرقة، حيث اختفى توك توك المجني عليه وعثر عليه الأهالي جثة هامدة وسط الشارع، ورجحت التحريات أن الجناة مزقوا جسد الصبي عندما قاومهم أثناء سرقته وأنهوا حياته وفروا هاربين.

جثة منزوعة الأحشاء

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة النسبلاوين من شخص يدعى "أحمد.م.ا"، 42 عامًا، صاحب ورشة ثلاجات نقل، بعثوره على جثة شخص ملقاة على طريق ترابي غير ممهد موازي لطريق "السنبلاوين - الزقازيق" الجديد.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص تبين أن الجثمان لذكر في العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه إصابة عبارة عن جرح بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء "الأحشاء" من الناحية اليسرى، وجرح قطعي بالذراع الأيسر، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من تحديد هوية جثمان المعثور عليه، وهو "فتحي.ر.ف.غ"، 15 عامًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها، وضبط التوك التوك خاصة المجني عليه.

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