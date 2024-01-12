الجمعة 12 يناير 2024
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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

متحور كورونا
متحور كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل"، حيث يبحث الكثير من رواد الإنترنت عن أعراض المتحور الجديد بعد انتشاره في العديد من الدول حول العالم.

متحور فيروس كورونا الجديد

قال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" إن متحور JN.1 يعتبر شديد العدوى، والذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون، هو السلالة السائدة لفيروس كورونا ويتسبب في 62% من حالات الفيروس التاجى في الولايات المتحدة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وحدد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أعراض متحور فيروس كورونا، والتى تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم أحد الأعراض الشائعة لكورونا، وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى، والسعال المستمر، وخاصة السعال الجديد أو المتفاقم، من الأعراض المتكررة وقد يكون جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

وأشار إلى أن من الأعراض الشائعة أيضًا الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، بالإضافة إلى الألم أو التهيج في الحلق وقد تصاحبه صعوبة في البلع.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض أنه قد تحدث أعراض شبيهة بالبرد، مثل احتقان الأنف أو سيلان الأنف، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى، إلا أنه قد يشعر المصاب بآلام في العضلات، وفقدان مفاجئ لحاسة التذوق أو الشم، بالإضافة إلى الصداع المستمر أو الشديد.

تأثير متحور كورونا على الأطفال والحوامل

وأكد الخبراء أن متحور كورونا الجديد JN.1 يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، مما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، حيث يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، التى تؤدى إلى احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

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كيف تحمى طفلك من متحور كورونا الجديد؟

أما تأثير متحور فيروس كورونا على الأطفال، فأكد الخبراء أنه يؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.
 

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