الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متحور كورونا الجديد يُلزم المواطنين بالكمامة فى شوارع المحروسة (صور)

عودة ارتداء الكمامات
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة

قالت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس إن كوفيد 19 ومتغيراته لا تزال موجودة ومنتشرة، مشددة على ضرورة التطعيم في ضوء البيانات الأخيرة التي تؤكد أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعًا بعدد الإصابات، إضافة إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ما يشكل تحديًا إضافيا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، عن ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية بين المواطنين وبينها متحور كورونا الجديد.

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متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

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الاتحاد الأوروبي يدعو لعودة التطعيم ضد كورونا بعد زيادة الإصابات

متحور كورونا الجديد 

تزامنا مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان والصحة الأوروبية، بدأ العديد من المواطنين في العودة إلي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم من متحور كورونا الجديد، ورصدت "الدستور" عودة المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا الجديد، والتي جاءت على النحو التالي.

قالت سمية حامد، مواطنة، إنها منذ بداية فصل الشتاء وهي حريصة على اتخاذ كافة احتياطتها اللازمة لوقاية نفسها وأسرتها من متحور كورونا الجديد، لافتة إلى أنها أول شيء قامت به التزامهم بعودة ارتداء الكمامات بالشوارع والمدارس والأماكن العامة حرصًا على سلامتهم.

عودة ارتداء الكمامات

أضافت رضا مجدي، أن فصل الشتاء معروف بانتشار العدوات والفيروسات التنفسية وعلى رأسها فيروس كورونا الجديد، لذلك لا بد على جميع المواطنين أن يعودوا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا الجديد، والتي كانوا يتخذونها من قبل من أجل سلامتهم وسلامة أسرتهم، وعلى رأسها هو ارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتطهير باستمرار.

وأوضحت كوثر عبدالله، إحدى المواطنات، أن ما شهده العالم خلال السنوات الماضية في جائحة فيروس كورونا، يجعل على جميع المواطنين السماع لتحذيرات وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا الجديد حتى لا ينتشر بين المواطنين، مؤكدة على أنها ملتزمة بارتداء الكمامات بالشوارع، خاصة أنها مصابة بالتهاب رئوي ولا تتحمل أي عدوى أو فيروس جديد.

عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
عودة ارتداء الكمامات فى القاهرة
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