الاتحاد الأوروبي يدعو لعودة التطعيم ضد كورونا بعد زيادة الإصابات

قالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، اليوم الثلاثاء، إن كوفيد 19 ومتغيراته لا تزال موجودة ومنتشرة، مشددة على ضرورة التطعيم في ضوء البيانات الأخيرة التي تؤكد أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعًا بعدد الإصابات، بالإضافة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ما يشكل تحديًا إضافيا.

جاء ذلك في تصريحات للمسئولة الأوروبية للمنصة الإعلامية يوراكتيف، المتخصصة فى الشؤون الأوروبية.

حالات الأنفلونزا وكوفيد-19

وفي كرواتيا، أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 12 و18 ديسمبر الماضي. وفي اليونان، تشير التوقعات لوفاة 80 حالة أسبوعيا إذا استمر الوضع الحالي، بينما في إيطاليا، وصلت حالات الأنفلونزا وكوفيد-19 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضى.

وأكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) يوراكتيف أن عودة ظهور متحوّرات فيروس كورونا-سارس-2 (SARS-CoV-2) والأنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) كانت متوقعة، موضحة أن التطعيم هو الدرع الأساسي ضد كوفيد-19، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفا، مشددة على - في رسالتها إلى جميع وزراء الصحة في سبتمبر الماضي - على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاستعدادات اللازمة.

وقالت: "نحن بحاجة لإجراء اختبارات وتتبع الانتشار ومشاركة البيانات، لمراقبة انتشار الفيروسات ومتغيراتها بشكل فعال؛ لحماية بعضنا البعض".

ووفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد أبلغت البلدان عن مزيج من الاتجاهات التصاعدية والتنازلية في نشاط (سارس-CoV-2) والاستشفاء المرتبط بـ كوفيد-19، ودخول وحدات العناية المركزة والوفاة، مع تسجيل مضاعفات صحية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وتدرس بعض العواصم إقرار إجراءات احترازية كعودة ارتداء الأقنعة بشكل إلزامي ببعض الأماكن، إلا أنه - وفقا لـ "يوراكتيف" - فقد أثار هذا الأمر خلافا بين وزارة الصحة الإسبانية ومناطق الحكم الذاتي، إلا أن وزارة الصحة قررت في وقت متأخر من ليلة أمس، استخدام الكمامات في المراكز الصحية على مستوى البلاد ابتداءً من غد الأربعاء.