كورونا المثير للقلق.. ما هي الدول الأكثر إصابة بمتحور JN.1 البديل الناشئ لـ"كوفيد-19"؟

بدأ JN.1 أحد متحورات من فيروس كورونا الجديد، في ترويع العديد من الدول، بعدما تم اكتشاف السلالة لأول مرة في الولايات المتحدة وانتشرت أعراضه بين أكثر من 11 دولة أخرى، ممّا دعا المنظمات الصحية العالمية للتحذير من خطورته وسرعة انتشاره بين الأشخاص.

فيروس كورونا الجديد

وصنفت منظمة الصحة العالمية JN.1، وهو جزء من سلالة BA.2.86 SARS-CoV-2، باعتباره البديل الخاص بها من فيروس كورونا.

جاء هذا الإعلان بعد تقييم أجرته المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور SARS-CoV-2.

البلاد المتأثرة بمتحور كورونا الجديد JN.1

تم اكتشاف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًا في ولاية كارناتاكا.

وفي ضوء تحديد حالات فيروس كورونا المتغير JN1 في ولاية كيرالا وتاميل نادو، تم إصدار تحذير احترازي للمقيمين في الولاية.

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1.

وتشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.

ومن جانبه حذر مركز السيطرة على الأمراض من أنه لا يعرف ما إذا كانت السلالة تسبب أعراضًا مختلفة عن فروع فيروسات التاجية السابقة، ومع ذلك، حذرت الوكالة أيضًا من أن جين JN.1 "أفضل في التهرب من أجهزتنا المناعية" مقارنة بالسلالات المنتشرة الأخرى، مما يثير مخاوف بشأن قدرته على أن يكون أكثر قابلية للانتقال وأفضل في التهرب من جهاز المناعة.

التأثير والتدابير الوقائية

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الجديد JN.1 لا يبدو أنه يسبب مخاطر على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى لـ SARS-CoV-2، لكنها حذرت من أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى جانب زيادات في حالات العدوى الفيروسية والبكتيرية الأخرى، خاصة في البلدان التي تدخل مواسم الشتاء - وهي مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم عبء أمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت المنظمة أن JN.1 يبدو أن لديه خصائص تهرب مناعي أعلى من الفيروس الأصلي BA.2.86. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من بعض الانخفاض في تحييد JN.1، تشير الأدلة حتى الآن إلى أن لقاحات XBB.1.5 أحادية التكافؤ فعالة على الأرجح، ويراقب العلماء في جميع أنحاء العالم تأثير اللقاح بنشاط.

يشير تتبع مياه الصرف الصحي من بلدان متعددة تقترب من مواسم الشتاء إلى موجة كبيرة من العدوى المجتمعية، ولكن حتى الآن، دون ضغط كبير على أنظمة الرعاية الصحية، على الرغم من الانتشار الكبير لمسببات أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الأنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والطفولة التهاب رئوي.

نصائح الصحة العالمية للوقاية

وأوصت منظمة الصحة العالمية ارتداء الأقنعة الشاملة في المرافق الصحية، مع الأقنعة المناسبة وأجهزة التنفس وغيرها من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يعتنون بالمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكدوا منه، كما حثت المجموعة على تحسين التهوية في المرافق الصحية.

وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية أنفسهم من العدوى والأمراض الخطيرة، مثل ارتداء قناع في المناطق المزدحمة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب الجهاز التنفسي، والبقاء على اطلاع دائم بلقاحات كوفيد، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الاختبار عند ظهور الأعراض أو بعد التعرض.