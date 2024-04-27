سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 27-4-2024 فى مصر

يتصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 27-4-2024 في مصر كافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 820 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري واقتراب صرف الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 27-4-2024 في مصر

يمكن معرفة تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 27-4-2024 في كافة البنوك من خلال لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار على مدار اليوم وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري لعملة الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت أسعار الصرف في البنوك كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47:85 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الاسكان عند مستوى 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 4

8.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.11 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.46 جنيه للشراء و59.65 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.75 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 155.17 جنيه للشراء و155.84 جنيه للبيع.