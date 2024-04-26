سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 10 جنيهات.

كما تراجعت أسعار كافة أعيرة الذهب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يرتفع سعر الذهب في مصر بعد إضافة سعر المصنعية، وتختلف مصنعية الذهب حسب العيار، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 نسبة 6% من ثمن جرام الذهب، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 نسبة 14% من سعر مصنعية الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24 :بيع 3،531 جنيه، وللشراء 3،554 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 3،237 جنيه، وللشراء 3،258 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 : بيع 3،100 جنيه، وللشراء 3،080 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2657.25 جنيه، وللشراء 2640 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: بيع 2،060 جنيه، وللشراء 2،073 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،766 جنيه، وللشراء 1،777 جنيه.

الأونصة: بيع 109،827 جنيه، وللشراء 110،538 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،720 جنيه، وللشراء 24،880 جنيه.

الكيلو: بيع 3،531،429 جنيه، وللشراء 3،554،286 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت عقود السبائك الفورية مدعومة ببيانات الواردات الصينية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة في وقت لاحق.

وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.60% لتسجل 2،330.66 دولارًا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.19% إلى 2،342.90 دولارا للأوقية.