تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأوقية

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث صعد الذهب في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعًا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الخميس 25 أبريل 2024، نحو 3509 جنيهات للبيع و3537 جنيها للشراء لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 18 نحو 2631 جنيها للبيع

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3070 جنيها للبيع و3095 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2631 جنيه للبيع و2653 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2090 جنيه وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3284.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 0.3 % إلى 2326.10 دولار للأوقية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الخميس 25 ابريل في مصر3110 جنيه للبيع، 3110 جنيه للشراء.