سعر الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار
زاد البحث عن سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس مع الاستقرار الملحوظ الذي تشهده الأسعار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الرواج الطبيعي في أثناء العيد.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق آخر تحديث بسوق الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
3554.25 جنيه للبيع
3531.5 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22
3258 جنيه للبيع
3237.25 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 21
3110 جنيه للبيع
3110 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 18
2665.75 جنيه للبيع
2665.75 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2073.25 جنيه للبيع
2060 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12
1777.25 جنيه للبيع
1765.75 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 9
1332.75 جنيه للبيع
1324.2 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24880 جنيها للبيع
24720 جنيها للشراء
سعر الذهب بالدولار
بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2322 دولارا أمريكيا للبيع و2321 دولارا أمريكيا للشراء.
سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر الذهب عيار 24 279.17 ريال سعودي 74.43 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22 255.72 ريال سعودي 68.18 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21 244.27 ريال سعودي 65.13 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18 209.38 ريال سعودي 55.82 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14 163.31 ريال سعودي 43.54 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12 139.58 ريال سعودي 37.22 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 10 116.41 ريال سعودي 31.04 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 9 104.69 ريال سعودي 27.91 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 8 92.96 ريال سعودي 24.79 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب 8،682.13 ريال سعودي 2،314.81 دولار أمريكي