انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

شهد سعر الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في معاملات اليوم في سوق الصاغة الأمر، الذي يجعل الكثيرين يسارعون لشراء المعدن الأصفر لحفظ أموالهم فيه أو للمقبلين على الزواج والباحثين عن الذهب عيار 21 أو عيار 18 بالأخص.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار وفق أخر تحديث للأسعار في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24



3582.75 جنيه بيع

3560 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 22



3284.25 جنيه بيع

3263.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21



3135 جنيه بيع

3115 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18



2687.25 جنيه بيع

2670 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14



2090 جنيه بيع

2076.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12



1791.5 جنيه بيع

1780 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 9



1343.5 جنيه بيع

1335 جنيه شراء

سعر جنيه ذهب



25080 جنيه بيع

24920 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

في الوقت الذي انخفض فيه سعر الذهب في مصر؛ إلا أن سعر الذهب العالمي ارتفع حيث بلغ سعر الأونصة للبيع 2329 دولار أمريكي أما للشراء بلغ 2328 دولار أمريكي.



سعر الذهب في السعودية اليوم

الذهب عيار 24 277.89 ريال سعودي 74.09 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 254.55 ريال سعودي 67.86 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 243.16 ريال سعودي 64.83 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 208.42 ريال سعودي 55.57 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 162.57 ريال سعودي 43.34 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 138.95 ريال سعودي 37.04 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 115.88 ريال سعودي 30.89 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 104.21 ريال سعودي 27.78 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 92.54 ريال سعودي 24.67 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 8،642.47 ريال سعودي 2،304.15 دولار أمريكي.

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