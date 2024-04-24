انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار
شهد سعر الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في معاملات اليوم في سوق الصاغة الأمر، الذي يجعل الكثيرين يسارعون لشراء المعدن الأصفر لحفظ أموالهم فيه أو للمقبلين على الزواج والباحثين عن الذهب عيار 21 أو عيار 18 بالأخص.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار وفق أخر تحديث للأسعار في سوق الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
3582.75 جنيه بيع
3560 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 22
3284.25 جنيه بيع
3263.25 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 21
3135 جنيه بيع
3115 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 18
2687.25 جنيه بيع
2670 جنيه شراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2090 جنيه بيع
2076.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 12
1791.5 جنيه بيع
1780 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 9
1343.5 جنيه بيع
1335 جنيه شراء
سعر جنيه ذهب
25080 جنيه بيع
24920 جنيه شراء
سعر الذهب بالدولار
في الوقت الذي انخفض فيه سعر الذهب في مصر؛ إلا أن سعر الذهب العالمي ارتفع حيث بلغ سعر الأونصة للبيع 2329 دولار أمريكي أما للشراء بلغ 2328 دولار أمريكي.
سعر الذهب في السعودية اليوم
الذهب عيار 24 277.89 ريال سعودي 74.09 دولار أمريكي.
الذهب عيار 22 254.55 ريال سعودي 67.86 دولار أمريكي.
الذهب عيار 21 243.16 ريال سعودي 64.83 دولار أمريكي.
الذهب عيار 18 208.42 ريال سعودي 55.57 دولار أمريكي.
الذهب عيار 14 162.57 ريال سعودي 43.34 دولار أمريكي.
الذهب عيار 12 138.95 ريال سعودي 37.04 دولار أمريكي.
الذهب عيار 10 115.88 ريال سعودي 30.89 دولار أمريكي.
الذهب عيار 9 104.21 ريال سعودي 27.78 دولار أمريكي.
الذهب عيار 8 92.54 ريال سعودي 24.67 دولار أمريكي.
أونصة الذهب 8،642.47 ريال سعودي 2،304.15 دولار أمريكي.
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