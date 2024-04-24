الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في معاملات اليوم في سوق الصاغة الأمر، الذي يجعل الكثيرين يسارعون لشراء المعدن الأصفر لحفظ أموالهم فيه أو للمقبلين على الزواج والباحثين عن الذهب عيار 21 أو عيار 18 بالأخص.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار وفق أخر تحديث للأسعار في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
 

3582.75 جنيه  بيع
3560 جنيه  شراء


سعر الذهب عيار 22


3284.25 جنيه  بيع
3263.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21


3135 جنيه  بيع
3115 جنيه  شراء

سعر الذهب عيار 18


2687.25 جنيه  بيع
2670 جنيه  شراء

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سعر الذهب للبيع والشراء 

 

 سعر الذهب عيار 14


2090 جنيه  بيع
2076.75 جنيه  شراء

سعر الذهب عيار 12


1791.5 جنيه بيع
1780 جنيه  شراء

سعر الذهب عيار 9


1343.5 جنيه  بيع
1335 جنيه  شراء

سعر جنيه ذهب


25080 جنيه بيع
24920 جنيه  شراء

 

سعر الذهب اليوم فى مصر.. تراجع 110 جنيهات خلال يومين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب بالدولار

في الوقت الذي انخفض فيه سعر الذهب في مصر؛ إلا أن سعر الذهب العالمي ارتفع حيث بلغ سعر الأونصة للبيع  2329  دولار أمريكي أما للشراء بلغ 2328  دولار أمريكي.


سعر الذهب في السعودية اليوم

الذهب عيار 24 277.89 ريال سعودي 74.09 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 22 254.55 ريال سعودي  67.86 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 21 243.16 ريال سعودي  64.83 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 18 208.42 ريال سعودي  55.57 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 14 162.57 ريال سعودي  43.34 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 12 138.95 ريال سعودي  37.04  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 10 115.88 ريال سعودي  30.89 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 9 104.21 ريال سعودي  27.78 دولار أمريكي. 
الذهب عيار 8 92.54 ريال سعودي  24.67 دولار أمريكي. 
أونصة الذهب 8،642.47 ريال سعودي  2،304.15 دولار أمريكي.  

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