سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يشغل بال الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الذهب يالسوق العالمي أكثر من 2.5% مسجلةً أدنى مستوى في أسبوع، وذلك مع انحسار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا بالشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين لتقليص تعاملاتهم التي ستعتبر ملاذا آمنا لصالح الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم في السوق العالمية

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 2.59% إلى 2330.44 دولار للأونصة، ويتجه إلى تحقيق أكبر انخفاض يومي منذ 3 فبراير 2023، عندما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.8%، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.86% إلى 2344.70 دولار، بحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز».

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وتراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر أيضًا متأثرًا بالانخفاض العالمي ووصل إلى المستويات الآتية:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ 3628 جنيها للبيع، 3600 جنيه للشراء.

تراجع سعر الذهب عيار 21 لـ 3175 جنيها للبيع، 3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيها للبيع، 2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 خسائر جديدة ليصل إلى 2122.7 جنيه للبيع في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو مبلغ 25400 جنيه للبيع، 25200 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ارتفعت قيمة مصنعية الذهب في بداية شهر يوليو الماضي، وذلك مع تطبيق قرار زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء، قيمة 2392 دولارا وفقا للتحديثات اللحظية للبورصة العالمية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

حققت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 23 أبريل ربح بنسبة 2.20%، حيث بلغت قيمة الأصل، في وقت كتابة هذا التقرير، 62،734 دولار أمريكي، وفقًا لموقع Gadgets360.