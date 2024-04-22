الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مجلس الذهب العالمى: زيادة نشاط التعدين تسهم فى ارتفاع صادرات مصر من الذهب

الذهب
الذهب

توقع أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، ارتفاع صادرات مصر من الذهب المقبلة بسبب زيادة أنشطة التعدين، وكذلك هناك سمعة جيدة جدا للمنتجات المصرية من المنتجات الذهبية.

الذهب العالمي في مصر

وقدم رئيس قسم الشرق الأوسط خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الذهب العالمي في مصر، مقترحا بأن تتم صناعة عملات معدنية ذهبية في مصر يتم توجيهها إلي السوق العالمية من أجل زيادة الصادرات وزيادة وجود المنتجات المصرية من الذهب في السوق العالمية.

وتابع أن المجلس لديه إيمان كبير بالسوق المصرية كونها إحدى أهم اسوق المنطقة وسنسعى إلى تقديم الخبرات للسوق المصرية، خاصة أن مجلس الذهب العالمي لديه آليات الوصول إلى كل الجهات العالمية العاملة على تطوير صناعة الذهب.

وذكر أنه سيتم فتح قنوات حوار دائم مع صناع القرار في مصر من أجل تطوير صناعة وتجارة الذهب وبناء منظومة قوية في مصر وربط مصر بالاقتصاد العالمي من أجل تحقيق منظومة ترضى جميع الأطراف في مصر وتقدم تطورا ملموسا لهذه السوق.

كان رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، قال في المؤتمر الأول لمجلس الذهب بمصر، إن مجلس الذهب لديه أرقام خاصة عن تصنيع الذهب في مص، وكذلك عن تجارة الذهب بمصر، ويتم عمل تقرير ربع سنوي يحتوي أحدث البيانات التصديرية عن هذا السوق.

 

التجار في مصر لديهم دائمًا مخزون يتم بيعه حتى لو لم يتم تصنيعه

وشدد رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، أن التجار في مصر لديهم دائما مخزون يتم بيعه حتى لو لم يتم تصنيعه حاليًا، لافتا إلى أن الحصول على معلومات دقيقة عن سوق الذهب في مصر به صعوبات.

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