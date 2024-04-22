الترجمان: صناديق الذهب بها 215 كليو حاليًا بما يوازي 700 مليون جنيه

كشف سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف للاستثمار - مالكة صندوق الذهب - أن حجم الذهب الموجود في صناديق الذهب بها 215 كيلو من الذهب بقيمة فوق 700 مليون جنيه، وحجم الصناديق المطروحة خاصةً أن فكرة صناديق الذهب جديدة في مصر وهو ما فاق التوقعات. وهناك صندوق ثالث للذهب يجري التحضير له بالتعاون مع شركة البنك الأهلي لإدارة الأصول، ومن المتوقع أن نتمكن من إصدار نشرة الاكتتاب في نهاية مايو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس الذهب العالمي، وهو المؤتمر الأول بمصر، أن مصر تواصل تطوير نظام تداول الذهب بصورة أشمل بالتعاون والتنسيق مع مجلس الذهب العالمي من أجل الاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. وأكد سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف للاستثمار، أن جهود الدولة المصرية قد قدمت في مجال التعدين تشريعات هامة ساعدت في جذب استثمارات في قطاع التعدين. كما تم خلق بنية تشريعية ساعدت في إطلاق صندوق الذهب وكذلك البنية الأساسية لآليات الدفع ساعدت في تقديم الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب.

وعقد مجلس الذهب العالمي المؤتمر الأول في مصر، تحت عنوان " الذهب كفئة أصولية وأداة مالية" لمناقشة تطورات حركة الذهب العالمية وتحليل أداء السوق العالمي وتحليل توجهات السوق، وكذلك التباحث حول تعظيم دور مصر كسوق قوي ومركز كبير للمعادن الثمينة.

يشارك في مؤتمر مجلس الذهب العالمي سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار وهي مالكة أول صندوق استثمار في الذهب، وأندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي وخبراء الذهب في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، يرى أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، أن تداول الذهب تضاعف في العديد من الدول خلال عام 2023، وجاءت تركيا في مقدمة هذه الدول، حيث حقق سوق الذهب التركي نموًا بمعدل 11%، وكذلك في مصر.