الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث شهد الذهب هبوط  نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الاثنين  22 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاثنين 22أبريل 2024، نحو 3726 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، عند 3260جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما سجل الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو  3726  جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند  3260  جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794  جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2153 جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3383 جنيها. 

سعر الذهب اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وفق آخر التغيرات

توقعات بارتفاع أوقية الذهب لـ2500 دولار نهاية 2024

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 0.3 % إلى  2386.05  دولار للأوقية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم السبت 22 ابريل  في مصر 3260 جنيه.

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