سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في حفظ اموالهم في المعدن الأصفر أو المقبلين على الزواج ويسعون لرصد أخر تطور لـ سعر الذهب قبل التوجه للشراء.

ننشر في التقرير التالي اخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق معاملات التداول في سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

3725.75 جنيه بيع

3702.75 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3415.25 جنيه بيع

3394.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3260 جنيه بيع

3240 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2794.25 جنيه بيع

2777.25 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2173.25 جنيه بيع

2160 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1862.75 جنيه بيع

1851.5 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1397.25 جنيه بيع

1388.5 جنيه شراء

سعر جنيه ذهب

26080 جنيه بيع

25920 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار للبيع 2393 دولا أمريكي وللشراء 2392 دولا أمريكي

سعر الذهب بي تي سي BTC

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

14500 جنيه

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20685 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20865 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

29175 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من عيار 18 عن عيار 21 عن عيار 24

عيار 18 هو الأكثر في المصنعية والتي تبدأ من 100 جنيه وقد تصل إلى 300 جنيه حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

أما عيار 21 هو الأقل في المصنعية والتي تبدأ من 80 جنيه وقد تصل إلى 130 جنيه وفق محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

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